ذي قار تسجل 5 حالات إصابة جديدة بفايروس كورونا

2020/04/07 | 19:35 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ذي قار سجلت محافظة ذي قار اليوم الثلاثاء 5 اصابات بفايروس كورونا المستجد وقال مدير عام دائرة صحة ذي قار الدكتور عبد الحسين الجابري تلقته “العهد نيوز” ان نتائج الفحص المختبري لمختبر الصحة العامة في بغداد اثبتت تسجيل 5 إصابات جديدة في المحافظة مبينا ان “ثلاثة من المصابين هم ملامسين لاحد المرضى الراقدين […]

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