اوقاف اقليم كردستان: السعودية اعادت اموال تأشيرات معتمري الاقليم

2020/04/07 | 19:37 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-اربيل

اعلنت وزارة الاوقاف والشؤون الدينية في حكومة اقليم كردستان، الثلاثاء، ان السلطات السعودية اعادت امو...





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