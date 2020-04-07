صحة الرصافة تعلن تسجيل 13 اصابة جديدة بكورونا وارتفاع العدد التراكمي للمصابين الى 134 حالة

2020/04/07 | 19:37 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أعلنت دائرة صحة الرصافة، الثلاثاء، أن عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد في الدائرة وصل إل...





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