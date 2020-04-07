شرطة البصرة تكشف عن السبب وراء استمرار اندلاع النزاعات العشائرية في المحافظة

2020/04/07 | 19:37 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

كشفت قيادة شرطة محافظة البصرة، الثلاثاء، عن السبب وراء اندلاع النزاعات العشائرية في المحافظة.

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