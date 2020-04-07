كورونا ترفع أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء في سوريا

2020/04/07 | 19:45 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسجل أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء في سوريا، ارتفاعاً متكرراً ومتجدداً في ظل الإجراءات الاحترازية، التي اتخذتها الحكومة لمواجهة انتشار فيروس كورونا “كوفيد١٩”.وقال رئيس جمعية اللحامين في دمشق وريفها “أدمون قطيش” في تصريح لصحيفة (البعث)…

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