​النجدة: القبض على متهم بالإبتزاز الإلكتروني غربي بغداد

2020/04/07 | 19:50 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد أفادت مديرية شرطة نجدة بغداد، اليوم الثلاثاء، بإلقاء القبض على متهم ابتز فتاة إلكترونياً بنشر صورها غربي العاصمة بغداد.وذكرت المديرية في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، انه “حسب أخبار المدعوة (ا.م.ج) ربة بيت تسكن منطقة المنصور م٦٠٧ قيام شخص معروف من قبلها يدعى (ر.ح.ن) بتهديد ابنتها بنشر صورها على وسائل […]

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