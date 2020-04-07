احذر.. ترك المعقمات داخل السيارة قد يسبب انفجارا

2020/04/07 | 19:52 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعةحذرت شرطة أبو ظبي من ترك عبوات التعقيم والعطور داخل المركبات، والتي قد تتسبب في حدوث انفجارات نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.جاء هذا التحذير مع تزايد استخدام مواد التعقيم في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، خاصة مع قدوم فصل الصيف، وارتفاع درجات الحرارة لا سيما في منطقة الخليج.ونشرت الإدارة العامة للدفاع المدني في أبوظبي […]

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