شاهد: آخر مصاب بكورونا في واسط يحتفل خلال مغادرته المستشفى بعد شفائه.. ومسنّة “ترقص” بعد ثبات عدم إصابتها

2020/04/07 | 19:55 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد غادر آخر مصاب بكورونا في محافظة واسط من حجره الصحي في احدى مستشفيات المحافظة، راقصًا، محتفلًا بشفائه ومغادرة المستشفى.واظهر مقطع فيديو رصدته “يس عراق”، آخر مصاب في محافظة واسط وهو يغادر من المستشفى بعد شفائه وخلو المحافظة من الاصابات بكورونا، فيما احتفل المتشافي من الفيروس خلال مغادرته المستشفى”.ولم تحافظ واسط […]

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