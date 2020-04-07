القاء القبض على 29 مخالفا لحظر التجوال في بغداد

2020/04/07 | 19:58 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعلنت قيادة عمليات بغداد، مساء اليوم الثلاثاء، حصيلة اجراءاتها في السيطرة على تطبيق حظر التجوال في العاصمة.وذكرت القيادة في بيان مقتضب، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه "تمكنت القوات الأمنية اليوم وخلال تنفيذ حظر التجوال من القاء القبض على 29 مخالفاً وحجز 39 عجلة ودراجة نارية".

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