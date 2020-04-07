مجلة امريكية: داعش خارج نطاق المراقبة في العراق

2020/04/07 | 19:58 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةقالت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن تنظيم داعش الإرهابي يهدف إلى معاودة نشاطه في العراق في ظل الانسحاب الأمريكي، مشيرة إلى أن العراقيين يخشون تحول بلادهم أرض معركة جديدة بين داعش والفصائل المسلحة المدعومة من إيران.وتحدثت المجلة الأمريكية في تقريرها الذي اطلعت عليه "كلكامش برس"، على تقلص الوجود العسكري الأمريكي في العراق، وقالت إن "المناطق التي كان الأمريكيون يراقبونها قد تضاءلت".ونقلت عن الكولونيل تيك جارلاند، الضابط الأمريكي الذي يعمل مباشرة في عمليات مكافحة داعش فى قاعدة عين الأسد الجوية في الأنبار، أنهم "لو كانوا يمسحون من قبل منطقة بحجم تكساس، فإنهم يبحثون الآن في المنطقة في حجم دالاس"، في إشارة إلى التراجع الكبير.واضافت المجلة ان "تنظيم داعش الإرهابي يهدف إلى العودة في ظل الانسحاب الأمريكي الذي طغى عليه تفشي وباء كورونا".واشارت في ختام تقريرها إلى أن "العراقيين يخشون أن تصبح بلادهم أرض معركة جديدة بين داعش والفصائل المسلحة المدعومة من إيران".

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