ارتفاع أسعار التذاكر يعيد الميسورين من اللبنانيين

2020/04/07 | 20:01 - المصدر: فرانس 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تستعرض هذه الحلقة من برنامج "باب الويب": ارتفاع اسعار التذاكر يعيد الميسورين من اللبنانيين. وجبات مصرية فرعونية للتصدي لكورونا.



وزير الصحة الأردني في الطابور أمام أحد مراكز التموين.



الدراجات الهوائية وسيلة نقل للممرضات العراقيات.



للمرة الأولى..



صورة اول طبيبة تونسية على ورقة نقدية.



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