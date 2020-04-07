ائتلاف النصر: لا يوجد إجماع على استبدال رئيس الوزراء المكلف بمرشح جديد

2020/04/07 | 20:01 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف ائتلاف النصر عن وجود طلب مقدم الى رئيس الجمهورية باستبدال رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي.

وقال النائب عن الائتلاف فلاح الخفاجي في تصريح، إن ائتلاف النصر وكذلك الزرفي طلب تواقيع شخصية من رؤساء الكتل بشأن استبدال رئيس الوزراء المكلف، مشيرا الى أن الزرفي مستعد ولديه القدرة الكاملة على الانسحاب من التكليف إذا كان هناك إجماع شيعي على تغييره، مؤكداً في الوقت نفسه عدم وجود إجماع على استبدال رئيس الوزراء المكلف بمرشح جديد.

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