ائتلاف النصر: الزرفي يمتلك أغلبية داخل مجلس النواب لتمرير كابينته الحكومية

2020/04/07 | 20:01 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد القيادي في ائتلاف “النصر”، محمد العبد ربه، أن رئيس مجلس الوزراء المكلف عدنان الزرفي، يمتلك أغلبية داخل مجلس النواب لتمرير كابينته الحكومية، على الرغم من وجود بعض المعارضة السياسية من قبل كتل شيعية.

وقال العبد ربه في تصريح، إن “تمرير الزرفي داخل مجلس النواب ليس صعباً، باعتباره يمتلك اعداداً كافية من النواب المؤيدين والراغبين بتمرير حكومته، داعياالكتل المعترضة للحضور إلى مجلس النواب، والتعبير عن موقفها بكل ديمقراطية، بدلاً من التوجه نحو لغة القوة والتهديد والوعيد.

وأضاف، أن التدخلات الخارجية في الشأن العراقي ستصعب المهمة وتعقد المشهد السياسي بشكل كبير، دون أن يحدد طبيعة هذه التدخلات وأطرافها.

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