2020/04/07 | 20:41 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس أوروبي یعلن استعداده لمعالجة المصابين بكورونا بنفسه! العهد نيوز- متابعة أعلن الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، عن استعداده لتقديم العلاج لمصابين بفيروس كورونا بنفسه إذا استدعت الضرورة ذلك.وأفاد الموقع الرسمي للرئيس البيلاروسي، في بيان، بأنه استمع، اليوم الثلاثاء، إلى تقرير حول استعداد الأجهزة الصحية الوطنية لمواجهة التهديدات الناجمة عن انتشار عدوى كورونا.ودعا رئيس […]

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