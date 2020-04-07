2020/04/07 | 20:42 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عضو خلية الازمة مسؤول مختبرات العراق د. دريد قاسم للعهد : ازدياد حالات الإصابة بفايروس كورونا بالعراق متوقع نتيجة عدم التزام المواطنين بحظر التجول هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/07 | 20:42.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

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