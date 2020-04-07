إلهامي_الميرغني - إلهامي الميرغني - البعض يأكلونها والعة - التحولات في بنية الرأسمالية المصرية ( 1 )

2020/04/07 | 20:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #إلهامي_الميرغني ولدت الطبقة الرأسمالية المصرية في ثلاثينات وأربعينات القرن الماضي كجنين مشوه لم يمر بمراحل التطور الطبيعي التي شهدها التطور الرأسمالي الكلاسيكي في أوروبا.ولدت من رحم الاستعمار وبالتحالف معه، ولم تخض حرب مع الأقطاع كما حدث في أوروبا ولكنها ولدت من تحول كبار ملاك الأراضي ولذلك ولدت مبتسرة ومشوهة وتابعة وغير ديمقراطية وهذا موضوع يحتاج المزيد من الدلائل التي لن أستغرق فيها الآن.تعايشت الطبقة الجدي......

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