شادي_الشماوي - شادي الشماوي - أيديهم ملطّخة بالدماء : تسعة أشياء فعلها و قالها ترامب و نظامه وهي تجعل من وباء فيروس كرونة أشدّ قتلا حتّى

2020/04/07 | 20:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #شادي_الشماوي جريدة " الثورة " عدد 642 ، 6 أفريل2020https://revcom.us/a/641/nine-things-trump-said-that-make-coronavirus-pandemic-deadlier-en.htmlوباء فيروس كورونا العالمي كارثة طبيعيّة – لكن طريقةتنظيم المجتمع و قيادته لها صلة وثيقة بكيفيّة تأثير مثل هذه الكوارث على......

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