عبد_السلام_الزغيبي - عبد السلام الزغيبي - لا تذم ولا تشكر إلا بعد سنة وست أشهر..

2020/04/07 | 20:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبد_السلام_الزغيبي نقابل اشخاص للمرة الاولى ونضع فيهم ثقتنا ونكيل لهم المديح والاطناب ثم مع مرور الزمن نكتشف انا وضعنا ثقتنا في غير محلها، بعد ان ظهرت لنا تظهر شخصيتهم الحقيقية، وتكون الصدمة الكبرى..هناك أمثال وحكم ومقولات كثيرة تحدثت عن معرفتنا بالأشخاص ومدى قربنا منهم، وتختلف مقاييس معرفة الأشخاص وتحديد طباعهم حسب أهواء ومعتقدات كل فرد منا، وأحيانا مدى احتياجنا الشخصي لوجوده في حياتنا، لأن الإنسان ا......

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