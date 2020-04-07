وزارة الصحة تعلن تسجيل 91 اصابة جديدة في العراق

2020/04/07 | 20:46 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة، الثلاثاء، عن تسجيل 91 إصابة جديدة بفيروس كورونا.وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة صدى ، انه “لغاية الآن، تم فحص 26331 ( ستة وعشرون الف وثلاثمائة وواحد وثلاثون الف) نموذج في كافة المختبرات المختصة ومن ضمنها مختبرات اقليم كردستان”.وأضافت أن “مختبرات وزارة الصحة والبيئة سجلت لهذا اليوم (91) إصابة في

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