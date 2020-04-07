الكشف عن العدد الفعلي لإصابات كورونا في العراق

2020/04/07 | 20:46 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد كشفت وزارة الصحة العراقية ، عن العدد الفعلي للحالات المصابة بفيروس كورونا حالياً.وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر بتصريحات صحفية رصدتها “يس عراق” ان ” العدد الفعلي الحالي للإصابات بفيروس كورونا 684 حالة بعد طرح حالات الشفاء المؤكدة البالغة 373 من العدد الكلي البالغ 1122″.وأعلن انخفاض نسبة الوفيات بفيروس كورونا […]

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