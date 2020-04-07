الزراعة تكشف لـ”يس عراق” عن سبب استيراد محاصيل “مكتفى منها” ذاتيًا: المنافذ “تخلط” بين الممنوع والمسموح!

2020/04/07 | 20:46 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد كشفت وزارة الزراعة عن سبب وجود بعض المحاصيل الزراعية المستوردة في الاسواق بالرغم من كونها ممنوعة من الاستيراد ومكتفى منها ذاتيًا، فيما تحدث عن خطط تجعل العراق مكتفيًا بشكل كامل.وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف في حديث لـ”يس عراق” أن بعض المنافذ “تخلط” بين المواد الممنوعة وغير الممنوعة من الاستيراد بشكل […]

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