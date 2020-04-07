السنيد: موقف دولة القانون مع الإجماع السباعي لكتل المكون الأكبر

2020/04/07 | 20:47 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد ممثل ائتلاف دولة القانون في حوارات تشكيل الحكومة حسن السنيد أن موقف الائتلاف مع الإجماع السباعي".

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