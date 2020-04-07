كركوك.. أفراد أمن عالقون في نفق دمر داعش مدخله

2020/04/07 | 20:48 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر امني، يوم الثلاثاء، بأن ضابطاً وعدد من عناصر الشرطة الاتحادية علقوا في نفق بعد تدمير مسلحي داعش لمدخله في قضاء الحويجة بمحافظة كركوك.

وقال المصدر في تصريح لشفق نيوز، إن "ضابطا وعددا من منتسبي الشرطة الاتحادية علقوا داخل أحد الأنفاق في منطقة الحويجة بعد تفجير مدخله من قبل عناصر تنظم داعش".

واضاف، ان "الشرطة الاتحادية تقوم بازاله الإنقاض على أمل إعادة فتح مدخل النفق لإنقاذ المنتسبين العالقين في الداخل"، مشيرا الى انه "لم يجر التوصل لهم لغاية اللحظة أو معرفه هل هم على قيد الحياة من عدمه".

وغالبا ما تشهد منطقة الحويجة ومناطق اخرى في محافظة كركوك وفي محافظة ديالى ايضا عمليات للتنظيم تؤدي احيانا الى ايقاع قتلى وجرحى في صفوف القوى الامنية والمدنيين.

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