الداخلية تعلن القبض على 5 متهمين برفع اسعار السلع الغذائية في محافظتين

2020/04/07 | 20:50 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، القاء القبض على 5 متهمين برفع اسعار السلع الغذائية في محافظتي بابل وكربلاء.وذكرت الوزارة في بيان تلقت”العهد نيوز” نسخة منه، ان”مديرية استخبارات الجريمة المنظمة العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، تواصل جولاتها التفتيشية لجميع محافظات بلد العزيز لمراقبة الأسعار واحتكار المواد الغذائية والخضار من قبل […]

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