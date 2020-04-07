2020/04/07 | 20:50 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المنكوبة.. نيويورك تتجاوز إيطاليا في عدد إصابات كورونا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/07 | 20:50.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المنكوبة.. نيويورك تتجاوز إيطاليا في عدد إصابات كورونا) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المنكوبة.. نيويورك تتجاوز إيطاليا في عدد إصابات كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).