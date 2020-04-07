باسم خشان: هناك اتفاق سياسي يقضي ببقاء عبد المهدي لحين موعد الانتخابات

2020/04/07 | 20:52 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف النائب المستقل باسم خشان، عن وجود مشروع سياسي لقوى سياسية ينتهي لإبقاء رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في منصبه، حتى موعد الانتخابات المقبلة.

وقال خشان في تصريح، إن اعتراض بعض القوى السياسية، وخصوصاً الشيعية، على تكليف عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، يأتي ضمن مشروع سياسي، يهدف الى ابقاء عبد المهدي في منصبه، حتى موعد الانتخابات المقبلة، مشيرا الى أن بديل الزرفي لن يمرر أيضا في البرلمان.

وأضاف، أن هذه الجهات السياسية، هي متحكمة في الدولة العراقية، ولا تريد خسارة نفوذها، كما هي غير مستعدة لإجراء انتخابات مبكرة، فهي تعرف جيداً ان الشعب العراقي، لن يعيد انتخابها، ولهذا هي تريد استمرار الخلافات على مرشح رئاسة الوزراء بحسب تعبيره.

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