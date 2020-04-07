بهاء الأعرجي لبعض الأطراف السياسية: إذا كنتم تريدون الإبقاء على عبد المهدي فأعلنوا ذلك

2020/04/07 | 20:52 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انتقد بهاء الأعرجي نائب رئيس الوزراء السابق القوى السياسية بشأن الأزمة الحالية حول منصب رئاسة الوزراء

وقال في تغريدة، إن بعض الأطراف تُعلن موافقتها على ترشيح الكاظمي لقطع الطريق على رئيس الوزراء المكلف عدنان الزُرفي، داعيا هذه الأطراف إذا كانت تريد الإبقاء على رئيس الوزراء الحالي عادل عبد المهدي فعليها إعلان ذلك بكلِّ شجاعة ومنحه الصلاحيات لمواجهة الأزمات!

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