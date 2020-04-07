تلميحات بالغاء الدوري الانكليزي بسبب كورونا

2020/04/07 | 20:56 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يرى رئيس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، جريج كلارك، أن فيروس كورونا قد يتسبب في كارثة مالية أبعد مما يتخيله الكثير من الناس.البطولات الإنجليزية بالكامل تم إيقافها، وأغلب الدوريات الأوروبية، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا القاتل في جميع أنحاء أوروبا.وفي رسالة صارمة من رئيس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، جريج كلارك، حذر من أن فيروس

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