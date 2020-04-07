صادقون النيابية: نؤيد و ندعم اتفاق أغلبية قوى المكون على البديل الذي يحظى بالمقبولية الوطنية

2020/04/07 | 20:59 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد قال رئيس كتلة صادقون النيابية، عدنان فيحان، اليوم الثلاثاء، نؤيد و ندعم اتفاق اغلبية قوى المكون على البديل الذي يحظى بالمقبولية الوطنية.وذكر فيحان في تغريدة أطلعت عليها “العهد نيوز” أنه “كان ولا زال صوتنا عاليًا، حق مكون الأغلبية لن يُسلب وتكليف الزرفي غير دستوري ومخالف للأعراف السياسية، مبينًا نعمل بجد مع […]

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