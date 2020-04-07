صحة ديالى تؤكد سلامة 17 حالة مشتبه بإصابتها بكورونا

2020/04/07 | 21:00 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلن مدير اعلام صحة ديالى، فراس العزاوي، مساء اليوم الثلاثاء، عن سلامة 17 حالة مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا في المحافظة.وقال العزاوي في بيان مقتضب، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه "وصلت نتائج التحاليل المختبرية لـ17 حالة كان مشتبه بإصابتها بوباء كورونا تؤكد سلامتهم جميعها من المرض".

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