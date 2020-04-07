مبادرات نسوية للوقاية من فيروس كورونا من خلال خياطة الكمامات وتوزيعها على النازحين

2020/04/07 | 21:07 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – ليث حسين بعد انتشار وباء كورونا في عموم العراق، تسبب بشكل كبير على نقص المستلزمات الطبية في أغلبية المناطق, مما دفع العديد التوجه إلى العمل على صنع وخياطة الكمامات بشكل طوعي لتسهيل الأمر على الحكومة ووزارة الصحة.عدد من النازحين في المخيمات بدأوا بالعمل على هكذا مستلزمات, ومنهم في مخيم قاديا للنازحين …

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