2020/04/07 | 21:09 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداديتبع.....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النشيد الوطني وصافرات الإنذار تنطلق في مدن العراق) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النشيد الوطني وصافرات الإنذار تنطلق في مدن العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).