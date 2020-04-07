2020/04/07 | 21:10 - المصدر: بغداد اليوم

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عزف النشيد الوطني العراقي حداداً على ارواح ضحايا كورونا وتحيةً للكوادر الطبية

يتبع .............





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