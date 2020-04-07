الخارجية تعلن تسجيل 18 اصابة بكورونا و 3 وفيات لعراقيي الخارج وتوضح توزيعها الجغرافي

2020/04/07 | 21:10 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

اعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية، احمد الصحاف، الثلاثاء (07 نيسان 2020)، تسجيل 18 اصابة بكورونا و 3 وفيات لعراقيي الخارج.

وقال الصحاف في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الوزارة سجلت 3 حالات وفاة، واحدة في بريطانيا، والثانية في الدنمارك والثالثة في السويد، و 18 حالة إصابة 7 منها في الدنمارك و 6 في فرنسا، و 3 في كندا، وواحدة في الامارات العربية، وواحدة في السويد، لأبناء الجالية العراقية بفايروس كورونا".

واضاف البيان أن "العدد الكلي في عموم العالم 195 حالة موزعة كالآتي: لولايات المتحدة الأمريكية 40، النرويج 37، السويد 23، بلجيكا 11، الأردن 12، كندا 16، إيطاليا 7، بريطانيا 5، النمسا 5، لبنان 2، هولندا 5، المملكة العربية السعودية 3، الامارات العربية 2، الدنمارك 10، فنلندا 1، فرنسا 6".

وتابع أن "حالات الوفاة في عموم العالم 13 حالة موزعة كالآتي: السويد 3، بريطانيا 6، هولندا 1، ألمانيا 1، بلجيكا 1، الدنمارك 1".

اما حالات الشفاء في عموم العالم 24 حالة موزعة كالآتي: كندا 4، ايران 1، الأردن 6، النمسا 4، السعودية 1، السويد 9".

واشار البيان ان "سفاراتنا في هذه البلدان تبذل أقصى الجهود في متابعة أحوال المصابين، وتهيئة الرعاية الطبية".

عزف النشيد الوطني العراقي حداداً على ارواح ضحايا كورونا وتحيةً للكوادر الطبية

يتبع .............

بغداد اليوم _ ديالى

أعلنت دائرة الصحة بمحافظة ديالى، اليوم الثلاثاء، نتائج الفحص المختبري لـ17 حالة اشبته بإصابتها بفيروس كورونا.

وقال مدير اعلام صحة ديالى، فارس العزاوي، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إن "نتائج التحاليل المختب

بغداد اليوم- متابعة

قال مدير مديرية صحة الكرخ، جاسب الحجامي، إن العراق فاجأ العالم بطريقة احتوائه وسيطرته على فيروس كورونا فيما اشار الى امكانية رفع حظر التجوال عن بعض المناطق .

وقال الحجامي في في تصريح متلفز تابعته ( بغداد اليوم )، إن "كل

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