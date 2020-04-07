صحة ديالى تعلن نتيجة فحص 17 حالة اشتبه اصابتها بكورونا

2020/04/07 | 21:10 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ ديالى

أعلنت دائرة الصحة بمحافظة ديالى، اليوم الثلاثاء، نتائج الفحص المختبري لـ17 حالة اشبته بإصاب...





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