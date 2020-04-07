بدء بث النشيد الوطني واطلاق صافرات الإنذار في العراق

2020/04/07 | 21:12 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت في بغداد والمحافظات فعاليات بدء بث النشيد الوطني واطلاق صافرات الإنذار بعد قرار اللجنة العليا للصحة الوطنية اليوم.وقررت اللجنة العليا للصحة الوطنية، الثلاثاء، بث النشيد الوطني العراقي في جميع وسائل الإعلام العراقية بجميع أنحاء العراق واطلاق صافرات الإنذار في الساعة التاسعة مساء اليوم.وعزت ذلك تضامناً مع عوائل المتوفين والمصابين بفايروس كورونا، وعرفانا

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