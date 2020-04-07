الحشد الشعبي يعفر مستشفيات البصرة للوقاية من كورونا

2020/04/07 | 21:12 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذت قيادة غرفة عمليات الجهد الانساني بالحشد الشعبي في البصرة، الثلاثاء، حملة تعفير وتعقيم شملت مستشفيات المحافظة للوقاية من كورونا.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى ، إن حملة التعفير شملت مستشفيات: البصرة العام (الجمهوري) , مستشفى الموانئ , مستشفى ابن عزوان، مبينا أن العمليات انطلقت بشكل ثلاثة محاور وبمشاركة ألوية: ( 4

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