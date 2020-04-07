مسؤول مختبرات العراق لـ”العهد” : يتم يوميا فحص 500 حالة مشتبه اصابتها بكورونا وسترتفع الى 10 الاف

2020/04/07 | 21:14 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة أعلن مسؤول المختبرات في العراق وعضو خلية ازمة مواجهة فيروس كورونا الدكتور دريد قاسم، اليوم الثلاثاء، انه يتم يوميا فحص 500 حالة مشتبه اصابتها بفيروس كورونا المستجد، وبين ان الاسبوع المقبل سترتفع الحالات التي يتم فحصها الى 10 الاف حالة.وقال قاسم في حديث متلفز لـقناة “العهد الفضائية”، ان “ازدياد حالات الإصابة […]

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