كلية الصيدلة في البصرة تعلن تصنيع مطهرات للوقاية من كورونا

2020/04/07 | 21:18 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [البصرة-اين]اعلنت كلية الصيدلة في جامعة البصرة، اليوم الثلاثاء، عن تصنيع مطهرات ومعقمات للوقاية من فيروس كورونا المستجد لسد النقص الحاصل في مستشفيات المحافظة.

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