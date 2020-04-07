صحة ديالى تصدر قراراً عاجلا بشأن “عيادات الممرضين”

2020/04/07 | 21:18 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [ديالى-اين]اصدرت دائرة صحة ديالى، الثلاثاء، قرار عاجل حيال عيادات الممرضيين في الاقضية والنواحي.

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