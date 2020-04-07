العراق يشهد وقفة شعبية ورسمية للتضامن مع عوائل المتوفين والمصابين بكورونا

2020/04/07 | 21:18 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهد العراق وقفة تضامنية شعبية ورسمية، في الساعة التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء، وقفة وطنية وإنسانية للتضامن مع عوائل ضحايا فيروس كورونا، والكوادر الطبية والصحية والجهات الأمنية التي تحارب الجائحة في البلاد.

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