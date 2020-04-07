الخارجية تعلن تسجيل 3 وفيات و18 اصابة بكورونا لعراقيين في الخارج

2020/04/07 | 21:20 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اعلنت وزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 21 حالة وفاة واصابة بفيروس كورونا بين صفوف الجالية العراقية في الخارج.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصَحّافْ في بيان تلقت”العهد نيوز” نسخة منه، انه”تسجيل 3 حالات وفاة، واحدة في بريطانيا، والثانية في الدنمارك والثالثة في السويد، و 18 حالة إصابة 7 منها في الدنمارك […]

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