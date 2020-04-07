2020/04/07 | 21:20 - المصدر: قناة العالم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اعلن رئيس كتلة الصادقون النيابية العراقية عدنان فيحان، الثلاثاء، دعم كتلته لاتفاق قوى المكون الشيعي على ترشيح بديلا للمكلف بتشكيل الحكومة عدنان الزرف...
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صادقون: تكليف الزرفي غير دستوري) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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