السنيد يعلن موقف ائتلاف دولة القانون من تحديد مرشحي رئاسة الوزراء

2020/04/07 | 21:20 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد ممثل ائتلاف دولة القانون في حوارات تشكيل الحكومة العراقية حسن السنيد، ان موقف ائتلاف دولة القانون منذ البداية مع الاجماع السباعي لكتل المكون الاك...

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