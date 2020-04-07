الصحة العراقية تعلن تسجيل 91 اصابة جديدة بكورونا

2020/04/07 | 21:20 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة العراقي، الثلاثاء، عن تسجيل 91 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

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