#عاجل: الصحة السورية: إصابات كورونا المسجلة حتى اليوم 19 شفي منها
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#عاجل: الصحة السورية: إصابات كورونا المسجلة حتى اليوم 19 شفي منها 3 وتوفيت حالتان
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