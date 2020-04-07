عاجل: مصدر: احد مصابي كورونا في المثنى اليوم مسؤول في الاستخبارات

2020/04/07 | 21:22 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

افاد مصدر امني بمحافظة المثنى، اليوم الثلاثاء، بان احد المصابين بفيروس كورونا في المحافظة ينتمي لاحد الاجهزة الامنية في المحافظة.





وذكر المصدر، لـ"الغد برس"، ان " الاصابتين المسجلتين اليوم في المثنى واحدة مكررة، والثانية هي لمسؤول امني ينتمي لجهاز الاستخبارات في مدينة السماوة مركز محافظة المثنى".





وبين المصدر، ان " المسؤول الامني حصل على الاصابة نتيجة زيارته محافظة البصرة قبل ايام، حيث تشير المصادر الى ان والده كانا مصابا بالفايروس المستجد هناك".

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