خلية الازمة بديالى: استلام نتائج 17 حالة مشتبه اصابتها بكورونا جميعها سالبة

2020/04/07 | 21:24 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ديالىأعلنت خلية الازمة في محافظة ديالى، اليوم الثلاثاء، استلام 17 حالة مشتبه إصابتها بفيروس كورونا المستجد، جميعها سالبة.وذكرت الخلية في بيان صحفي تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، أن “موقف فيروس كورونا المستجد، اليوم الثلاثاء، تم استلام نتائج ١٧ حالة مشتبه بها وجميعها سالبة ( غير مصابة )”./انتهى7

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