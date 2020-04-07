3 وفيات و18 إصابة جديدة بكورونا بين العراقيين في الخارج

2020/04/07 | 21:26 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت وزارة الخارجية العراقية يوم الثلاثاء تسجيل 3 وفيات و18 إصابة جديدة بفيروس كورونا بين العراقيين خارج البلاد.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصَحّافْ في بيان ورد لشفق نيوز، إنه تم "تسجيل 3 حالات وفاة، واحدة في بريطانيا، والثانية في الدنمارك والثالثة في السويد، و 18 حالة إصابة 7 منها في الدنمارك و 6 في فرنسا، و 3 في كندا، وواحدة في الامارات العربية، وواحدة في السويد، لأبناء الجالية العراقية بفايروس كورونا".

وأضاف أن "العدد الكلي في عموم العالم ارتفع إلى 195 حالة موزعة كالآتي:

- الولايات المتحدة الأمريكية 40

- النرويج 37

- السويد 23

- بلجيكا 11

- الأردن 12

- كندا 16

- إيطاليا 7

- بريطانيا 5

- النمسا 5

- لبنان 2

- هولندا 5

- المملكة العربية السعودية 3

- الامارات العربية 2

- الدنمارك 10

- فنلندا 1

- فرنسا 6

حالات الوفاة في عموم العالم 13 حالة موزعة كالآتي:

- السويد 3

- بريطانيا 6

- هولندا 1

-ألمانيا 1

- بلجيكا 1

- الدنمارك 1

حالات الشفاء في عموم العالم 24 حالة موزعة كالآتي:

- كندا 4

-ايران 1

-الأردن 6

-النمسا 4

- السعودية 1

- السويد 9

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