شاهد بث مباشر: ظاهرة فلكية نادرة.. القمر الوردي العملاق يظهر في السماء

2020/04/07 | 21:27 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد انار القمر الوردي العملاق سماء روما، منذ حلول الغروب في المدينة.واظهر بث مباشر رصدته “]س عراق” لسماء روما، ظهور القمر الوردي العملاق وهو الحالة الفلكية النادرة التي بشر بها فلكيون قبل أيام.شاهد البث من هنا ويعرف القمر الوردي أيضا باسم “قمر الفصح الكامل” (Paschal Full Moon)، والذي سيطل علينا […]

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